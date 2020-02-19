Yeni Asır yazıyor sorunlar çözülüyor

Yeni Asır'ın "İzmir'de ulaşım kartı çilesi" haberinden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çözüm adına ilk adım geldi. ESHOT Genel Müdürlüğü, ana binası Konak'ta bulunan kart başvuru merkezlerinin üçüncüsünü Bostanlı İskelesi'nde açtı.

Geçtiğimiz günlerde Yeni Asır'ın "İzmir'de ulaşım kartı çilesi" başlığıyla kişiye özel indirimli ulaşım kartlarının tek merkezden dağıtılması nedeniyle oluşan yoğunluğu gözler önüne sermesinin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çözüm adına ilk adım geldi. Bostanlı'da ilk aşamada sadece engelli ve 65 yaş kartlarının alınabileceği kart başvuru merkezi açıldı. Yapılan açıklamada, "Bostanlı İskele Aktarma İstasyonu Kart Aktarma Merkezi'nden 65 yaş ve üzeri kişiler, yüzde 40'tan fazla engelli raporu sahibi yurttaşlar ve onlarla birlikte seyahat edecek bir refakatçileri İzmirim kartlarını alabilir" denildi.

MERT ALPDÜNDAR