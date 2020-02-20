İzmir için kazan-kazan

İzmir ve İzmirlinin çıkarları için siyasilerin el ele vermesi kente dev projeler kazandırıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın girişimleriyle Buca Metrosu ve Çiğli Tramvayı için Ankara’dan onay çıkmasının ardından şimdi de Balıkçı Barınağı’nın Büyükşehir’e tahsisi ve Buca Cezaevi’nin taşınması gündemde.

İzmir'de Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin projeleri için AK Parti ve CHP işbirliğiyle Ankara'da yapılan girişimler meyvelerini veriyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekillerinin girişimleriyle Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu, Konak Tüneli ve havalimanı yolunda sorumluluğun Büyükşehir'e geçmesi gibi konularda onay alınırken Çiğli Tramvayı için de Ankara'dan müjde geldi. Şimdi sıra Buca Cezaevi'nin taşınması ve Bostanlı Balıkçı Barınağı'nın Büyükşehir'e tahsisine geldi.

BUCA METROSU İÇİN GERİ SAYIM

Büyükşehir, 13.3 kilometrelik Üçyol- Buca Metrosu'nun yatırım programına alınmasını bekliyordu. Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekillerinin girişimleriyle Buca metrosu, geçtiğimiz Temmuz ayında Başkan Erdoğan'ın onayıyla yatırım programına alındı. Projenin finansman ihtiyacı için Hazine garantisi olmaksızın 6 milyar 165 milyon 852 bin TL dış finansman sağlanması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı da uygunluk verdi. Bu gelişmenin ardından toplam maliyeti 800 milyon Euro'yu bulacak proje için çalışma başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, projenin inşaatına önümüzdeki aylarda başlayacak. Son olarak İzmir'in merakla beklediği tramvay projesinde önemli bir adım daha atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çiğli Tramvay Hattı Projesi'ni onayladı.



AK Partili Hamza Dağ ve Atilla Kaya'nın da aralarında bulunduğu İzmir heyeti, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü ziyaret etti.

ALTGEÇİT YAPABİLECEK

Gelişmeleri Yeni Asır'a değerlendiren Hamza Dağ, İzmirlinin menfaatleri doğrultusunda Büyükşehir ve diğer ilçe belediyelerinin projelerine her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Konak Tüneli ve Gaziemir'deki Yeşillik Caddesi'nin yer aldığı havaalanına giden yolun Büyükşehir sorumluluğuna geçmesini istediklerini söyleyen Dağ, Büyükşehir'in sıkışan havalimanı yoluna battı-çıktı ve köprülü kavşak yapabilmesi için bu talebin de olumlu sonuçlandığını kaydetti.

BUCA CEZAEVİ İÇİN YEŞİL IŞIK

Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç, Buca Cezaevi'nin kaldırılması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti. Sürecin sorunsuz ilerlediğini belirten Dağ, "Buca Cezaevi ömrünü tamamladı. Burası için ortak akıl ile projeler üretilebilir" dedi. Cezaevi için şeffaf bir süreç yürütüldüğünü kaydeden Kaya ise, "Siyasi görüşümüz farklı olabilir, ancak yaşadığımız kentin faydası için birlikte hareket edebiliyoruz. Bakanımız en yakın zamanda İzmir'e gelerek incelemelerde bulunacak" ifadesini kullandı.

TEŞEKKÜR EDERİZ

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da, "Hizmetin siyaseti olmaz. Bugün 61 yıllık makus talihimiz tersine dönüyor. Adalet Bakanımıza, cezaevi kampüsünün üst kısmında kalan imar yolunun açılması projemizi sunduk. Konuya olumlu yaklaşılması bizi çok mutlu etti. Kendisine ve bize eşlik eden vekillerimize teşekkür ederim. Sayın Bakan, cezaevinin kaldırılması konusunda da çalışma yapılacağını ifade etti" diye konuştu.



SIRA BALIKÇI BARINAĞI'NDA

Belediyenin vapurları korumak için talep ettiği Bostanlı Balıkçı Barınağı'nın tahsisi konusu da İzmir için yeni gelişmeler arasında. En son Ulaştırma Bakanlığı'nın buranın tahsisi için Büyükşehir'den balıkçılar için yeni bir barınak talep ettiğini ifade eden AK Partili Dağ, "Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, balıkçıların burayı Büyükşehir ile ortak kullanabileceklerini söylediğini aktardı. Ben de konuyu Bakanımız Cahit Turhan'a aktardım" dedi. Dağ, "Zaten Büyükşehir, izinleri 5-6 yıl önce verilen kentsel dönüşüm projeleri ile bu son projeleri ancak 5 senelik süre zarfında hayata geçirilebilir. Umarız bunlar bir an önce hizmete açılır" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ