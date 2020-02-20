  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir’de bıçaklanarak hastaneye kaldırılan genç öldü

’de bıçaklanarak hastaneye kaldırılan genç öldü

İzmir’de bıçaklanarak hastaneye kaldırılan genç öldü

20.02.2020, 09:10 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020,09:18

’in Konak ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi 1241/1 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Alpcan Gülçiçek (24) ile B.A. (16) arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. B.A. üzerindeki bıçağı çıkartarak Gülçiçek'i dört kez bıçakladı. Gülçiçek, kanlar içerisinde yere yığılırken, durumu gören mahalleli polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı genç, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan, Gülçiçek'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, bıçaklı saldırı sonrası bölgeden kaçan B.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

16 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı: 1 yaralı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de bıçaklanarak hastaneye kaldırılan genç öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN