İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 20 Şubat Perşembe! İZSU'dan açıklama...

İzmir'de yaşanan su kesintileri sonrası vatandaşlar 'İzmir'de sular ne zaman gelecek?' araması yapıyor. İZSU 20 Şubat Perşembe tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İşte 20 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

BAYRAKL IOSMANGAZİ

20.02.2020 saat 08:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA MAVİŞEHİR

20.02.2020 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.