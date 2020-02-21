“Bağırma” diyen doktoru yumrukladı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde görev başında darp edilip, hakarete uğrayan uzman doktor Yekta Anıl Güllü (29) ile hasta yakını Ceylan Ö. (44) birbirlerinden şikayetçi olunca mahkemelik oldular.

Acil Servis'te bağıran kişiye meslektaşının sessiz olması konusunda uyardığını ancak Ceylan Ö'nün susmadığını belirten doktor Güllü, "Ben de 'Bağırmayın' diye uyarınca bana yumruk attı" dedi.

GERÇEK KAMERALARDA

Ceylan Ö. ise bağırdığını ancak doktor Güllü'ye vurmadığını iddia etti ancak asıl gerçek hastanenin güvenlik kameraları incelenince ortaya çıktı. İncelenen kamera görüntülerinde uzman doktor Güllü'ye doğru koşan Ceylan Ö'nün önce saldırdığı, sonra doktora yumruk attığı ortaya çıktı. Mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı Mayıs ayına erteledi.



Ceylan Ö'nün, Yekta Anıl Güllü'yü yumrukladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

METİN BURMALI