Kent Konseyi’nde kılıçlar çekildi

İzmir CHP’de Tuncay Özkan ile Tunç Soyer arasındaki rekabet Kent Konseyi seçimlerine taşındı. Özkan’ın desteklediği Hamit Mumcu sahaya inerken, Soyer’in de Seniye Nazik Işık’ı destekleyeceği öğrenildi.

İzmir CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında ilçe kongrelerinin ardından savaş şimdi İzmir Kent Konseyi seçimlerine sıçradı. 29 Şubat'ta yapılacak seçim için halen Konak Kent Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Hamit Mumcu'yu aday olarak çıkaran Özkan'ın ekibi sahaya indi. Özkan ekibinin etkin ismi CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, partililerle birlikte Konak Kent Konseyi'nin dün İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasına katılarak destek verdi. Bu arada Özkan ekibinin Mumcu'yu sahaya sürmesi üzerine Soyer'in de konsey seçimlerine müdahil olma kararı aldığı ve destekleyeceği adayı da netleştirdiği belirtildi. Soyer'in seçimde CHP Parti Meclisi eski Üyesi olan ve halen Karabağlar Kent Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Seniye Nazik Işık'ı destekleyeceği ifade edildi.

ŞÜPHELİ ÜYE KAYITLARI

Bu arada İzmir Kent Konseyi'nde 20 Ocak'ta sona eren yeni üye kayıtlarından önce büyük bir hareketlilik yaşandığı ortaya çıktı. 20 Ocak öncesi çok sayıda yeni üye kaydı yapıldığı ve yerel seçimlerden bu yana yapılan üyelik kaydının toplam 397'yi bulduğu belirtildi. İzmir Kent Konseyi'nin önceki seçiminin sonucuna sahte üye kayıtlarının büyük etkisi olduğu iddiaları konuşulurken İzmir Kent Konseyi Başkanı Mahmut Açıkkar ve Yürütme Kurulu, yeni kayıtları tek tek incelemeye aldı. 397 kayıt içinde özellikle toplu olarak kaydettirilen 100'e yakın kişinin üyeliği şüpheli bulundu. Bu üyelerden dernek üye kayıt formu, görevlendirme yazısı, dernek faaliyet belgesi ve dernek üye kayıt defterinin noter onaylı ilk sayfası istendi. Bu belgeleri bu şekilde getiremeyenlerin üyeliklerinin düşürüleceği kaydedildi.



Hamit Mumcu



S. Nazik Işık

AMAÇ İZMİR'İN PATRONLUĞU

CHP'de bazı belediye başkan adaylarının belirlenmesinde etkili olan Özkan, ilçe ve il kongresine de müdahil olmuştu. İl Başkanı Deniz Yücel'le ittifak kuran Özkan, birçok ilçe kongresinde kendisine yakın isimlerin başkan olmasını sağlamıştı. Bu süreçte Tunç Soyer de kendisine yakın ekibin üzerinden Özkan-Yücel ittifakına karşı mücadele etmişti. Ancak İl Kongresi öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Yücel'in uzlaşı adayı olarak İl Kongresi'ne girmesini istemişti. Bunun üzerine Soyer ve ekibi de il kongresinde Yücel'e karşı rakip çıkarmamıştı. Özkan ve ekibinin, belediyeler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu İzmir Kent Konseyi seçimlerine el atması, kent siyasetini de hareketlendirdi. Tunç Soyer'in de aday çıkarma kararı verdiği kaydedildi. Kulislerde Özkan'ın Kent Konseyi yönetimini de ele geçirerek Deniz Yücel'in yeniden CHP İl Başkanı olmasının ardından kazandığı gücü perçinleme ve 2024 seçimleri öncesinde Soyer'i sıkıştırmak olduğu konuşuluyor. Bu arada konsey seçimlerinde başkan adayı olan İzmir İş Dünyası Derneği Başkanı Feyyaz Sungur da çalışıyor. Daha önce konseyde önemli görevler üstlenen Kızbes Aydın'ın da adaylık için ismi geçiyor. İzmir Konfederasyonu Başkanı Yalçın Kocabıyık'ın da aday olabileceği dillendiriliyor.

ERHAN GÜLENÇ