Yeni feribotun adı Fethi Sekin olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıda şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in adını bu yıl içinde hizmete alınacak feribotlardan birine verdi. 2 arabalı feribotun isminin belirlenmesi için bir anket çalışması başlatılmıştı. Fethi Sekin'in ismi ankette önde gidiyordu. Büyükşehir Belediyesi de, feribotlardan birine şehit Sekin'in isminin verilmesini kararlaştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Fethi Sekin'e vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet oylara da çok net yansıdı. Biz de bu isteği daha fazla gecikmeden yerine getirme kararı aldık" dedi. Soyer, Sekin'in İzmir Adalet Sarayı'na da isminin verilmesinin uygun olacağına inandığını sözlerine ekledi.