Altın 7 yılın zirvesinde

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken, vatandaşlar gümüşe ya da imitasyon takılara yöneldi.

Çin'de ortaya çıkan Covid-19 (Korona Virüsü) salgınının ardından yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle altın fiyatları yedi yılın zirvesine ulaştı. Gram altının fiyatı 323 lirayı bulurken, çeyrek altın da 528 lirayı gördü. Yaşanan yükselişle beraber satış rakamlarında çok fazla değişim olmadığını söyleyen kuyumcular, altın fiyatlarının artmasının işleri artırdığını söyledi. Yatırım yapmak isteyenler altına yönelirken, ileride altın alacak olanlar da fiyatların daha da yükseleceğini düşünerek şimdiden kuyumcuların yolunu tutuyor.

SAHTEYE YÖNELDİLER

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yaklaşan düğün sezonu öncesi birçok aileyi de kara kara düşündürmeye başladı. Düğün yapmak isteyenler ise imitasyon altına yöneldi. Özellikle düğünlerde geline takılan altın bolluğu ile bilinen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, evlenmek isteyen çiftler yükselen altın fiyatları karşısında imitasyon altınlara yöneldi. Düğün sezonunun yaklaşması ve yükselen altın fiyatları nedeniyle evlenecek olan çiftler ve aileleri çevresine mahcup olmamak için takı olarak Çin ve Dubai'de üretilen imitasyon ürünleri almaya başladı. İmitasyon kemer, gerdanlık, akıtma, bilezik ve kordonlar, bijuteri ve pazarlarda satılıyor. Evlilik için altın almaya gücü yetmeyenler, fiyatları 5 liradan başlayıp 2 bin bin liraya kadar yükselen çeşitli ebatlardaki bu takılardan alıyor.