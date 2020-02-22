Başkan Erdoğan'dan Kınık'ta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kınık Belediyesini ziyareti öncesi vatandaşlara hitap etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Ege Otoyolu açılış töreni için bugün İzmir'e gitmişti. Erdoğan Kınık'ta yaptığı açıklamada" CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını görüyoruz. Yalova'da yaşanan skandal karşısında kimse çıkıp açıklama yapmadı. Bay Kemal saman dahil her şeyden konuşuyor ama yandaşlarının rüşvet çiftliğinden hiç bahsetmiyor." diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Kınık Belediyesini ziyaretinde vatandaşlara seslendi.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kınık ile beraber İzmir'e hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu kadrolar Bay Kemal'e inanan kadrolar değil. Buralarda olanlar, bize güç verenler.

BİZDEN ÖNCEKİLER NEDEN YAPMADI?

İzmir'le Çandarlı arasındaki ulaşım süresini 1,5 saatten 40 dakikaya düşürdük. Yol medeniyettir diyoruz ya, aynı zamanda zamanla yarışıyoruz. Büyüklerimiz boşuna 'vakit nakittir' dememişler. Vakti nakte dönüştürmek için bu yatırımları yapıyoruz. Bizden öncekiler neden yapmadı? Bu yolları yapacağız ki halkımızı rahatlatacağız. Kaza riskini azaltalım. Bizim geldiğimiz zamandan itibaren kaza riski azaldı.

MİLLET KÜTÜPHANESİ ŞİMDİDEN BAŞKENTİN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

Millet Kütüphanesini daha şimdiden başkentimizin sembolleri arasına yerleştirdik.

BİZİM SİYASETİMİZ ESER SİYASETİDİR

Bizim siyasetimiz eser siyasetidir. 40 yıllık siyasi hayatımız döneminde istismar peşinde koşmadık. Halkımızın karşısına eserlerimizle çıktık. Yetimin hakkını hiç kimseye yedirmedik. Milletimize karşı dürüst olduk. Seçim dönemlerinde göreve gelince unutanlardan olmadık.

MİLYONLARCA LİRA CHP'Lİ İDARECİLER TARAFINDAN TALAN EDİLDİ

CHP'li belediyelerin kurduğu rüşvet ve hırsızlık düzenini sizler de görüyorsunuz. Bunun son örneği geçen hafta Yalova'da ortaya çıkarıldı. Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li idareciler tarafından talan edildi. Yaşanan bu skandal sonrasında CHP Genel Merkezi'nden bir tane yetkili çıkıp açıklama yapıp da özür dilemedi. Ne hizmet ediyorlar ne de hizmet verilmesine müsaade ediyorlar.

BAY KEMAL RÜŞVET ÇİFTLİĞİNDEN BAHSETMİYOR

Bay Kemal grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor. Fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime bile bahsetmiyor. Bunların millete memlekete hizmet gibi dertleri olmadığını biliyoruz. Günü kurtarmanın rant peşindeler. Ne hizmet ediyorlar, ne de hizmet edilmesine müsaade ediyorlar. Biz son 17 yılda ne yaptıysak bu zihniyete rağmen yaptık. Kınık'ta 24 derslikli okulun yapımını tamamladık. Kınık devlet hastanesini tamamlayıp hizmetinize sunduk TOKİ vasıtasıyla 276 konut yaptık hak sahiplerine teslim ettik. İlçemizi doğal gaza kavuşturduk" diyerek, Kınık'a yapılan diğer projeleri sıralayarak, konuşmasını sonlandırdı.

BELEDİYE BAŞKANI'NA ZİYARET

Erdoğan, konuşmasının ardından Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'i makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan'a Kınık programında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, belediye başkanları, il yönetimi ve partililer eşlik etti.