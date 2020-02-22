Başkan Erdoğan'dan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu açılışında önemli açıklamalar

İzmir'den Çandarlı'ya ulaşımı 1,5 saatten 40 dakikaya düşürecek olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir'den Çandarlı'ya ulaşımı 1,5 saatten 40 dakikaya düşürecek olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.



İzmir'de sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak olan otoyol, zamanın yanı sıra akaryakıt tasarrufuyla da ülke ekonomisine katkı yapacak. Başkan Erdoğan, İzmir'de açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu yuhalandı

İzmir'e yapılan dev projenin 455 milyon euro maliyeti olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, bu dev projenin Türkiye'ye 255 milyon lira katkı sağlayacağını söyledi. İzmir'in tüm milletvekillerinin burada olmasını isterdim diyen Başkan Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: Bugün bu otoyolu açarken, İzmir'in tüm milletvekillerinin burada olmasını isterdim. Grup toplantısında İzmir milletvekili olan Kılıçdaroğlu'na da çağrı yaptım. Yoksa aranızda da ben mi göremiyorum.

Başkan Erdoğan, Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu'nu açtı



İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Açılışını yaptığımız otoyolumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

İzmir'i PETKİM ve TÜPRAŞ başta olmak üzere büyük sanayi tesislerinin bulunduğu Aliağa ile ülkemizin en önemli limanını inşa edeceğimiz Çandarlı'ya bağlıyoruz. Bugün; Koyundere, Aliağa, Çandarlı kısmını da hizmete vererek bağlantı yollarıyla birlikte 96 kilometrelik projenin tamamını bitirmiş oluyoruz. Toplam yatırım bedeli 455 milyon avro olan projemiz yol kısmı yanında 14 köprülü kavşağı, 5 hemzemin kavşağı, 1 tüneli, 38 köprüsü ve 8 viyadüğüyle İzmir'e yakışan bir eser oldu.

ÜLKEMİZE 255 MİLYON LİRA KATKISI OLACAK

İzmir'den yola çıkan bir araç en fazla 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek. İzmir - Aydın, İzmir - Çeşme projelerinin devamı niteliğindedir. Mesela Larissa Antik Kenti bölümü tünelle geçildi. Arkeolojik köprü ile bir başka antik kente giden yolun ve eserlerin korunması sağlandı.

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Zamandan vakitten ve nakitten, yakıttan sağladığı tasarrufla her ulaşım projesi gibi bu otoyolun da ülkemize çok katkısı olacaktır. 2020 yılında bu otoyolun ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bugün bu otoyolu açarken, İzmir'in tüm milletvekillerinin burada olmasını isterdim. Grup toplantısında İzmir milletvekili olan Kılıçdaroğlu'na da çağrı yaptım. Yoksa aranızda da ben mi göremiyorum.





Alsancak Stadyumu'nun inşasını da bitirmek üzereyiz. İzmir'e iki millet bahçesi kazandırıyoruz. İzmir'in dört bir yanına spor tesisleri inşa ettik. Şehrimizde 35'i hastaneden oluşan 110 sağlık tesisi hizmete sunduk.

110 SAĞLIK TESİSİ HİZMETE SOKTUK

İzmir'e 2 millet bahçesi kazandırıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugüne kadar yaklaşık 6 katrilyon tutarında sosyal yardım yaptık. 110 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete soktuk. 2060 yataklı Bayraklı şehir hastanemizle birlikte 5 hastanenin yapımı devam ediyor. 19500 adet konut projesini TOKİ vasıtasıyla hayata geçirdik.





44 bin 279 bağımsız birimde riskli yapı tespiti yaptık. 39 bin 260 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm çalışmalarında evlerini boşaltan İzmirli vatandaşlarımıza 228 milyon lira kira yardımı sağladık. 523 kilometre ilave ile bölünmüş yolu 926 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir yolunu 8-9 saatten 3 buçuk saate, Bursa'yı 1 saate, Eskişehir'i 2-2.5 saate düşürdük.

Başkan Erdoğan'dan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İZBAN'ı şehrimize kazandırdık mı? Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ne demiryolu bağlantısını kurduk mu? İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Treni'nin yapımı devam ediyor. İçinde otoyol ve raylı sistemlerin olduğu İzmir Körfez Geçişi projesinin etüt projesi tamamlandı, imar çalışmaları sürüyor. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yeniledik. Tarımda İzmir'e son 17 yılda 4.5 milyar lira hibe desteği verdik. 6.6 milyar lira da orman su yatırımı yaptık. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 38 projeye 23 milyon liralık hibe ödemesi gerçekleştirdik.





Türkiye Suriye'de Libya'da Akdeniz'de kritik mücadele verirken içeride hiçbir dayanağı olmayan tartışmalar başlatılıyor.



KILIÇDAROĞLU'NA DOĞU AKDENİZ TEPKİSİ

Bay Kemal Doğu Akdeniz'de sadece Türkiye yok dedi. Biz orada sondaj gemilerimizle, sismik araştırma gemilerimizle varız.





TRAFİK RAHATLAYACAK

56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 96 kilometre uzunluğundaki Koyundere-Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu, İzmir'de sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak.

ÇANDARLI LİMANI'NA ENTEGRE

Otoyol için İzmir-Aliağa ve devamında bulunan Çandarlı arasındaki karayolu ulaşımının otoyol kalitesiyle tesis edilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, Çiğli-Harmandalı ve Harmandalı-Koyundere kesimlerinin ardından kalan kesimler de tamamlandı. İzmir-Aydın, İzmir-Urla-Çeşme ve İzmir Çevre Otoyolu'nun devamı niteliğinde 2x3 şeritli inşa edilen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir-Çanakkale karayoluna paralel ilerleyerek, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nin batısından geçiyor. Otoyol ağı, Türkiye'nin en büyük limanlarından olması planlanan Çandarlı Limanı'na da entegre edilecek. Proje kapsamında inşa edilen çelik arkeolojik köprü, Neonteikhos Antik Kenti'ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunmasını sağlaması bakımından dünyada ilk ve tek uygulama örneğini oluşturuyor.







TASARRUF SAĞLAYACAK

Otoyol İzmir'in, Aliağa ve Çandarlı Limanı'na yüksek standartlı yollarla bağlantısını sağlayacak. Böylece, mevcut şehir içi yollar üzerinden sağlanan kuzey-güney yönlü ağır vasıta trafiği otoyol ağına alınarak İzmir, Menemen ve Aliağa'nın şehir içi trafiği rahatlatılacak. Çandarlı'ya uzanan otoyol ile İzmir'in çevre yollarının kuzey aksı da tamamlanarak, İzmir'den Çandarlı'ya trafik durumuna bağlı olarak 1,5 saat süren seyahat süresi 40 dakikaya düşecek. Sürenin kısalmasına bağlı olarak zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacak.

KAPASİTEYİ ARTIRACAK

Otoyol, İzmir'in tarihi, turistik ve ekonomik yönünü güçlendirmesi bakımından önem taşıyor. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir, bugün de Türkiye'nin 3'üncü büyük metropolü ve önemli bir fuar merkezi olarak misyonunu, kültürel ve turistik mirasını, ticari hareketliliğini koruyor. İzmir'in sınai ve ticari bakımdan önde gelen ilçelerinden Aliağa, PETKİM, TÜPRAŞ, demir-çelik fabrikaları, gemi söküm tesisleri, akaryakıt dolum tesisleri, gübre ve kağıt fabrikaları gibi önemli ekonomik tesislere ev sahipliği yapıyor. Bölgede kuzeygüney yönündeki ağır tonajlı ve yoğun yük trafiğinin yanı sıra doğu-batı yönündeki turistik trafiğin de kent içine girmesi, yolların kapasite ve konforunu olumsuz yönde etkilerken, etkin bir kent içi trafik yönetiminin sağlanmasını zorlaştırıyordu. Menemen- Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun hizmete alınmasıyla bu sıkıntıların büyük ölçüde aşılması bekleniyor.