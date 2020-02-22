Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? 22 Şubat Cumartesi hava durumu

22 Şubat 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne çevreleri hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Peki İzmir ve Ege'De bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Şubat İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika uyarısında bazı bölgelerimizde kuvvetli yağış, bazılarında kar görüleceği bilgisini paylaştı. Meteoroloji, vatandaşları çığ tehlikesi için uyardı. Peki hangi ilimizde yağış var? Çığ riski hangi bölgeler için geçerli? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 22 Şubat Cumartesi hava durumu...
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde ve doğusunda, Elazığ'ın güneyinde ve doğusunda, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Hakkari'nin batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde Çarşamba gerek kar erimesi, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışları sebebi ile eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne çevreleri dışında) hafif yağmurlu, Bilecik çevrelerinin hafif karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmurlu
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
MANİSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer hafif kar yağışlı
SİVAS °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Hakkari'nin batısında, Elazığ'ın güneyinde ve doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? 22 Şubat Cumartesi hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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