Çöküşten zafere

İzmir’de taksitle satış yapan bir mağazadan 4 bin 800 liraya aldıkları çeyiz seti borcu yüzde 180’lik faiz oranıyla 209 bin liraya çıkan Sevinç ailesinin yaşadığı dram, Yeni Asır’ın haberinin ardından son buldu.

İzmir'de taksitli satış yapan bir mağazadan senet karşılığı 4 bin 800 liraya aldıkları çeyiz setinin borcunu ödeyemeyince akıl almaz faiz oranlarıyla 9 yılda 209 bin liralık borç sahibi olan Yücel ailesinin dramı sona erdi. Yeni Asır'ın olayı 'Vurgun kurbanları' başlığıyla duyurmasının ardından ailenin borcu 8 bin liraya düştü. Akıl almaz bir faiz çarkının döndüğü vurgunla hayatları mahvolan İzmirli Sevinç ailesi adına konuşan Yücel Sevinç, "Şirket avukatları arayıp 8 bin lira getirin dosyayı kapatalım" dediler. Bu tamamen Yeni Asır'ın gücü. Yeni Asır ailesine bizim sorunumuzu gündeme getirip çözüm sağladığı için teşekkür ederiz" dedi.

TEK TEK ARIYORLAR

Faiz Mağdurları Derneği avukatı Hayrullah Çuhadaroğlu da, "Haberin çıkmasının ardından birkaç mağazanın avukatları birkaç mağdur üyemiz için de arayarak, yeniden yapılandırma yapmak istedi" diye konuştu.

Anne Münevver Sevinç öldü.



'ANNEM KAHRINDAN ÖLDÜ'

Yücel Sevinç, 2011 yılında kardeşinin satın aldığı çeyiz setinin borcunu ödeyemediğini anlatarak, "Borcun ödenmesi için anneme gelmişler. Annem de borcu üzerine almış. Bir müddet sonra o da ödeyememiş. Borç, yüzde 180 faizle 9 yılda 209 bin liraya çıkınca annem kahrından öldü. Kız kardeşimin evine, benim otomobilime ve maaşlarımızı haciz geldi" diyerek yaşadıkları çöküşü anlatmıştı.

FATİH ŞENDİL