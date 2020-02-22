‘İmar kirliliği olmazsa biz de yer almak isteriz’

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Çeşme için ortaya koyduğu ‘Ege Turizm Merkezi’ projesiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ardından Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da Yeni Asır’a değerlendirmede bulundu. Oran “Daha proje yok. Ortada olmayan bir şeye karşı çıkamayız” diye konuştu.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Kültür Bakanlığı'nın ortaya koyduğu 'Ege Turizm Merkezi' projesini değerlendirdi. Görüştüğü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önümüzdeki süreçte bir proje ihalesine çıkılacağını söylediğini ifade eden Başkan Oran, "Sayın Bakanımıza şunu da söyledim; Çeşmemizin nazım imar planları ve onun notları var. Dolayısıyla imar yoğunluğu, imar kirliliği yaratmayacak, betonlaşmayı çoğaltmayacak, kıyıları halktan koparmayacak planlarda biz Bakanlığımızla teşriki mesai yaparak içinde yer alarak taraf olmak isteriz. Biz de destekleriz. Tabi ki fikrimizin alınması kaydı şartıyla" diye konuştu. Bakan Ersoy'un projede yer alacak yapıların 'zemin artı iki katı' geçmeyeceğini söylediğini ifade eden Oran, "Yükseklik güzel ama bir de yoğunluğu duymamız lazım" diye konuştu.

"ENDİŞELERİMİ İLETTİM"

"Ben bundan 100 yıl evvel vizyonunu turizm olarak koymuş bir kentin şehreminiyim" diyen Oran, "Şehremini demek şehrin emin edildiği, teslim edildiği insan demek. Çeşme'ye yapılacak turizm yatırımlarının arkasında olmak benim görevim. Hazine arazisi demek vatanın, milletin, halkın arazisi demek. Bizler halkın seçilmiş temsilcileriyiz. Bunların bizlerle danışılarak yapılması en doğru olandır. Fakat vatandaşlarımın mallarının acele kamulaştırmayla ellerinden alınmasına karşıyım. Bu net. Bunu da Devletimizin Turizm Bakanına birebir ilettim. Kendisi de bu konuda hassasiyetini iletti, gerekirse '18 uygulamasına gidileceğini' ifade etti. Benim vatandaşlarım devletimizle beraber yapılan planlamada turizm yaparlar ve kendileri de buraya bir şekilde ortak olur. Kendilerinin de turizm yapma fırsatı kendilerine verilmesi lazım" ifadelerini kullandı.



SOYER: BİLMEDEN KARŞI ÇIKMAK DOĞRU DEĞİL

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projeyle ilgili Yeni Asır'a geçtiğimiz günlerde bir değerlendirmede bulunmuştu. Soyer, "Ben sadece imar planı üzerinde yapılan tadilatla, kamulaştırmayla ilgili fikir sahibiyim. Projeyi de anlamaya çalışıyoruz. Bakanlığın sunduğu projeden tam haberdar değiliz. Geçtiğimiz günlerde İzmir Başkanlar Kurulu'nun gidip Bakan Ersoy ile yaptığı görüşme sonrasında biraz bilgi sahibi olduk" dedi. Soyer, projeyle ilgili basına yansıyan bazı kesimlerce dava açılacağıyla ilgili haberlerin hatırlatılması üzerine, "Yok biz o noktada değiliz. Bilgi topluyoruz. Daha bilgi edinmeden karşı çıkmak veya taraftar olmak doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.

ERHAN GÜLENÇ