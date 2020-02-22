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'de kayalıklarda mahsur kaldılar

İzmir'de kayalıklarda mahsur kaldılar

22.02.2020, 08:57

Yasa dışı yollarla dışına kaçmaya çalışan göçmenler açıklarında şok yaşadı. Bindikleri botla denizin ortasındaki kayalıklarda mahsur kalan yasa dışı göçmenleri ekipleri kurtardı.

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken kayalıklarda mahsur kalan 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Dikili ilçesi Güvercin Kayalıkları'nda mahsur kalan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. 9 Somali ve 1 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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