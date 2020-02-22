Yasa dışı yollarla Türkiye dışına kaçmaya çalışan göçmenler İzmir açıklarında şok yaşadı. Bindikleri botla denizin ortasındaki kayalıklarda mahsur kalan yasa dışı göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken kayalıklarda mahsur kalan 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Dikili ilçesi Güvercin Kayalıkları'nda mahsur kalan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. 9 Somali ve 1 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'de kayalıklarda mahsur kaldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.