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Uskumrudan yapılan 'balık ' ihracata hazırlanıyor

Uskumrudan yapılan 'balık döner' ihracata hazırlanıyor

22.02.2020, 14:28

Et ve tavuk döner seçeneklerinin yanına yeni bir lezzet daha eklendi. Balıkseverler için ‘balık döner’ satışları başladı. İzmir'in Torbalı ilçesinde, av zamanında toplanan uskumrulardan yapılan 'balık döner' yurt dışına da ihraç edilmeye hazırlanıyor.'Balık döner' fabrikasının sahibi Eyüp Kuru, “Bizler için oldukça riskli bir işti. Ama artık et ve tavuk dönerin yanına ‘balık döner’ de eklendi” dedi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, av zamanında toplanan uskumrulardan yapılan 'balık ' yurt dışına da ihraç edilmeye hazırlanıyor.'Balık döner' fabrikasının sahibi Eyüp Kuru, "Bizler için oldukça riskli bir işti. Ama artık et ve tavuk dönerin yanına 'balık döner' de eklendi" dedi.

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