‘Babamın ölümündeki sorumlular bulunsun’

Dudağının üzerindeki beni aldırdıktan sonra girdiği yoğun bakımdan sağ çıkamayan Mahmut Çebi’nin ölümünün sorumluları hala bulunamadı. Oğul Serhat Çebi duruma isyan ederek, “Bu işin peşini bırakmayacağım” dedi.

İzmir'in Selçuk ilçesi Gökçealan Köyü'nde imamlık yapan iki çocuk babası Mahmut Çebi'nin, dudağının üstündeki beni aldırmak için yürüyerek gittiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden tabutla çıkmasının ardındaki sır perdesi hala aralanamadı. Babasının ölümüyle ilgili sorumluların hala bulunamadığını söyleyen Serhat Çebi, "11 aydır ızdırap çekiyoruz" dedi. Acılarının dinmediğini belirten Çebi, "Babamın ölümünün sorumluları ceza alana kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Ancak bürokrasi buna izin vermiyor. Bu cinayet gibi hatanın sorumlularının bir an ance tespit edilmesini bekliyoruz" dedi.

BORU YANLIŞ BAĞLANDI

Ani ölümü ile herkesi yasa boğan 52 yaşındaki Mahmut Çebi'nin ameliyat sonrasında yoğun bakımda kaldığı, oksijen borusunun akciğer yerine mide borusuna takıldığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü.



Yeni Asır, Çebi'nin şüpheli ölümünü sayfalarına taşımıştı.

FATİH ŞENDİL