İzmir su kesintisi 24 Şubat Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisini paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesik? İşte 24 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini ve su kesintilerinin hangi ilçede yaşanacağını merak ediyor. İZSU 24 Şubat Pazartesi tarihli su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte İzmir su kesintisi ile ilgili merak edilenler... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? BAYRAKLI GÜMÜŞPALA

24.02.2020 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME 16 EYLÜL, SAKARYA

24.02.2020 saat 08:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. KINIK FATİH

24.02.2020 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KERPİÇLİK, OCAKLI, DOLAYLAR, GÖLCÜK, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, KAYMAKÇI, BIÇAKÇI, PİRİNÇÇİ, DEMİRCİLİ

24.02.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.