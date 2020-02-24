TOKİ İzmir Karabağlar kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak olan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekimleri merakla bekleniyor. TOKİ'nin açıkladığı takvime göre bugün İzmir Karabağlar TOKİ kura çekilişi gerçekleşecek. Peki Karabağlar TOKİ çekilişi saat kaçta yapılacak? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...