TOKİ İzmir Karabağlar kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak olan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekimleri merakla bekleniyor. TOKİ'nin açıkladığı takvime göre bugün İzmir Karabağlar TOKİ kura çekilişi gerçekleşecek. Peki Karabağlar TOKİ çekilişi saat kaçta yapılacak? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
TOKİ İzmir Karabağlar kura çekilişi bugün gerçekleşecek. TOKİ'ye başvuruda bulunan vatandaşlar kura çekilişini merak ediyor. Binlerce dar gelirli vatandaşın ev sahibi olacağı proje için gözler kura çekiminde. Peki TOKİ İzmir Karabağlar kura çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte merak edilenler...
İZMİR KARABAĞLAR TOKİ ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Binlerce vatandaşın merakla beklediği TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk kura çekilişi bugün İzmir, Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilecek. Kura çekilişi bugün saat 13:00'de İzmir Spor Gençlik İl Müdürlüğü Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekilişinde 750 kişi yeni evlerinin sahibi olacak.
İzmir'de kura çekimi yarında devam edecek. Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilecek olan 1.000 konut için kuralar 25 Şubat Salı saat 11:00'de başlayacak. Kura çekimi Seferihisar Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek.
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Aliağa ilçesinde yapılacak olan 750 konut için kuralar 26 Şubat Çarşamba saat 13:00'de başlayacak. Kura çekimi Aliağa Belediyesi Enka Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek
İzmir'de gerçekleştirilecek olan son kura çekimi ise Kemalpaşa ilçesinde yapılacak. 800 konut için kuralar 27 Şubat Perşembe saat 11:00'de başlayacak. TOKİ İzmir, Kemalpaşa kura çekimi Kemalpaşa İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
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