'Valizdeki ceset' sanığı beraat kararı ardından tazminat davası açacak

İzmir'in Menemen ilçesinde, Melahat Mersinli'nin (66) sazlık alana atılan valizde cesedinin bulunmasıyla ilgili görülen davada cinayeti itiraf eden yeğeni Özkan Kahramanoğlu'nun 28 yıl 4 aylık hapis cezasının yanı sıra diğer 7 tutuksuz sanık hakkında verilen beraat kararları onandı. Beraat eden Erhan Uğur, haksız yere 4 gün gözaltında kaldığını ve avukatıyla görüştürülmediğini öne sürerek, "Tefecilik yaptığım, Mersinli'nin benden borç aldığı ve cinayetle ilgim olduğu suçlaması bana çok ağır geldi. Tazminat davası açacağız" dedi.

Seyrek Mahallesi'ndeki tarlada çalışan mevsimlik tarım işçileri, geçen yıl 6 Haziran akşamı sazlıkta kötü kokunun geldiği valizi bulunca polise haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, valizi açtığında kadın cesediyle karşılaştı. Cansız beden, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan kimlik tespitinde, cansız bedenin, Melahat Mersinli'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cinayeti işlediği tespit edilen, Mersinli'nin yeğeni Özkan Kahramanoğlu ise olaydan yaklaşık 4 ay sonra, Ankara'da gözaltına alınabildi. Adliyeye sevk edilen Kahramanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.