Memurların hak isyanı büyüyor

Gaziemir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Halil Arda'nın Sayıştay kararlarını gerekçe göstererek Toplu İş Sözleşmesi'nde bulunan memur maaşlarındaki sosyal denge tazminatlarını 3 bin liradan bin liraya düşürmesinin ardından memurların isyanı sürüyor. Belediye binası önünde ikinci eylemlerini gerçekleştiren Tüm Yerel Sen'e bağlı yaklaşık 100 memur, Temmuz ayında törenle imzalanan TİS'i tek taraflı fesheden başkan Arda'nın bu karardan dönmesini istedi. Eylem sırasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tüm Yerel Sen 2'Nolu Şube Başkanı Özgür Işık, "Gaziemir Belediyesi'ne çıkan bir zimmet yok. Toplu iş sözleşmesinin neden feshedildiğine dair bir yazı istedik. Dava açmak için yazının gelmesini bekliyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Açıklamanın ardından çalışanlar, "Toplu sözleşme hakkımız, söke söke alırız", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Başkan elini cebimizden çek" ve "Hak hukuk adalet" yazılı dövizlerle eylem yaptı.

HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Sorunun çözülememesi durumunda eylemlerini sertleştirerek devam ettireceklerini açıklayan Türm Yerel Sen 2'nolu Şube Başkanı Özgür Işık, " Gaziemir Belediyesi ile bizim aramızda 2 yıllık imzaladığımız TİS var. Normalde bu sözleşmenin 2021 Nisan ayına kadar süresi var. Biz burada sözleşmeden doğan haklarımızı istiyoruz. Hakkımızı alana kadar eylemlerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

SOSYAL DENGE TAZMİNATLARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Temmuz 2019'da memurlara toplu sözleşme ile verdiği zammı baskıyla geri almış, bu kararına da Sayıştay Temyiz Kurulu'nun bir kararını gerekçe göstermişti. Arda'nın kararının ardından memurlara 3 bin lira civarında ödenen 'sosyal denge' tazminatı bin 100 liraya düşürülmüştü.

MERT ALPDÜNDAR