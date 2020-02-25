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Seyir halindeki işçi servisi yandı, facianın eşiğinden dönüldü

Seyir halindeki işçi servisi yandı, facianın eşiğinden dönüldü

25.02.2020, 23:57 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020,23:57

İzmir-Çanakkale karayolunda seyir halindeki bir servisi bir anda alev aldı. sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, araçta işçilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolu Bergama Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında, S.E. idaresindeki 42 ADG 865 plakalı işçi servisi, henüz belirlenemeyen sebepten alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekipleri ile polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülerek kontrol altına alındı.
Öte yandan, servis aracının Dikili ilçesinde bulunan bir sera firmasına ait olduğu ve işçileri taşımakta kullanıldığı öğrenilirken, yangın esnasında araçta işçilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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