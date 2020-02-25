TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları açıklandı

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuruda bulunanlar merakla kura sonuçlarını bekliyor. Dar gelirli binlerce kişinin ev sahibi olacağı projenin ilk kurası İzmir Karabağlar'da gerçekleşti. Bugün de İzmir Seferihisar'da TOKİ kura çekilişi yapıldı. İşte İzmir Seferihisar TOKİ kurası isim listesi...

TOKİ İzmir Seferihisar kura çekimi bugün gerçekleşti. Başvuruda bulunan binlerce kişi merakla kura sonuçlarını araştırıyor. Ev sahibi olacak binlerce dar gelirli vatandaş TOKİ kurasına katıldı. İşte TOKİ İzmir Seferihisar kura sonucu isim listesi...

İZMİR SEFERİHİSAR TOKİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek bin konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Kurada isimleri okunan vatandaşlar, sevinçten yerinde durmadı, heyecandan gözyaşı döktü.

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'100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Seferihisar ilçesinde inşa edilecek bin konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün kura çekimi düzenlendi. Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan çekiliş, Seferihisar Noterliği denetiminde gerçekleşti. Toplam 22 bin 204 başvuru arasından şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. 700 adet 2+1 daire için 11 bin 295, 300 adet, 3+1 daire için ise 10 bin 909 başvuru yapıldı. On binlerce kişi salona sığmadı. Dışarı sinevizyon ekranla talihlilerin isimleri yansıtıldı. Uzun süre ev hayali kuran vatandaşlar, heyecanla kendi isimlerinin okunmasını bekledi. Yıllarca kirada oturduktan sonra ev sahibi olan birçok vatandaş sevinç gözyaşı döktü.