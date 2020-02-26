Bahçeler, evin güzelliğine güzellik katar

Bahçelerimiz evimizin güzelliğini ve özgünlüğünü en iyi yansıtan mekanlarımızdırlar. Bahçemiz ne kadar düzenli ve iyi dizayn edilmişse, evimizin görüntüsü ve imajı da o kadar üste çıkar. Oturma alanının yakınına küçük bir süs havuzunu yer seviyesinde oluşturabilirsiniz. Bu havuzun sesi oturma alanına ulaşacak kadar yakın olmalı.



Su oyununun dışında farklı uygulamalarla da bahçeye hareket kazandırabilirsiniz. Mesela bir kaktüs bahçesi oluşturabilir ve dekoratif bir etki yaratabilirsiniz. Hobi bölümünde kendi üretim mutfak otlarınızı yetiştirebilirsiniz. Oturma alanına ulaşım kolay ve pratik olmalı. Bahçeniz büyükse farklı noktalarda oluşturduğunuz dinlenme köşeleri de dikkat çeker. Sessiz bir noktada kahvenizi yudumlarken bahçenin keyfini çıkarabilirsiniz. Geçmişten günümüze uzanan bahçe düzenlemelerinde farklı stillerle karşılaşabilirsiniz. Ama bunların içinden en bilineni kuşkusuz İngiliz ve Fransız stilleridir.



HANGİ STİL OLSUN?

Fransız bahçe stilinde ise simetri ve kurallar ön plana çıkar. Karşılıklı formal bitkilerin yolun iki yanını süslemesinden hemen anlarsınız bahçenin bu stile sahip olduğunu... Düzenli bir bahçe görünümünden hoşlanıyorsanız simetri, akslarda oluşturacağınız odak noktaları, süs havuzlarıyla Fransız bahçe stilini kendi bahçenizde yaratabilirsiniz.