Çandarlı Otoyolu kuzeyi uçuracak

İzmir Ticaret Odası İnşaat Komitesi Meclis Üyesi ve Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı Niyazi Gültekin Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun gayrimenkul fiyatlarına büyük değer katacağını söyledi.

Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu inşaatı tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. 95,9 kilometrelik otoyolun açılması ile beraber İzmir-Çandarlı arasındaki mesafe 1,5 saatten 40 dakikaya indi.

ŞEHİR KUZEYE KAYIYOR

Otoyolun gayrimenkul ve inşaat sektörü üzerindeki etkisini değerlendiren Niyazi Gültekin, "Endeksa verilerine göre Çandarlı otoyolu güzergahındaki konutlar 2 yıl içerisinde yüzde 45 oranında değerlendi. Otoyolun açılması ile beraber konutlar daha da değerlenecektir. Menemen-Aliağa aksındaki konutlar ile Dikili'deki yazlıklar gözde hale gelecek ve önemli oranda değer kazanacak" dedi. Şehir merkezinde arsa sıkıntısı yaşandığını belirten Gültekin, "Şehir merkezinde arsa bulmamız olanaksız hale geldi. Çok az sayıda kalan arsaların ya hukuki problemleri var ya da çok yüksek fiyat biçiliyor. Şehir merkezinde arsa kıtlığının olması yeni alternatiflere yöneltti. Yeni yerleşim alanı olarak en ideal yer Menemen görülüyor. Bu bölgede son 5 yılda yapılaşma ciddi oranda arttı. Tarıma uygun olmayan, imar planları hazırlanmış arsaların bulunması sektörün de yönünü buraya çevirmesine neden oldu. İZBAN, otoyol gibi ulaşım yatırımları ile lokasyon daha da değerli hale geldi. Menemen'de fiyatlar Çiğli ve Karşıyaka ile yarışabilecek düzeye geldi" dedi.

KONUT İHTİYACI ARTIYOR

Aliağa'da sanayinin gelişmesine paralel olarak sürekli göç aldığını belirten Gültekin, "Aliağa'da faaliyet gösteren sanayi kuruluşu sayısı sürekli artıyor. Aliağa'nın nüfusu bu gelişmelere bağlı olarak düzenli olarak artıyor. Nüfus arttıkça Aliağa'da konut ihtiyacı artıyor. Otoyolun açılması ile Aliağa'da konut ihtiyacı daha da artacak" diyerek Aliağa'da inşaat yatırımlarının artacağına dikkat çekti.



DİKİLİ, ÇEŞME VE URLA'YA ALTERNATİF OLUŞTURABİLİR

Dikili'nin çok güzel bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen uzak olduğu için tercih edilmediğini ifade eden Gültekin şöyle konuştu: "Dikili yazlık fiyatlarının en düşük olduğu turistik ilçe. Şehir merkezine çok uzak olmasından dolayı fazla tercih edilmemesi Dikili ve Çandarlı'da fiyatların düşük kalmasını sağladı. DİKİLİ'YE olan mesafenin 40 dakikaya inmesiyle daha çok tercih edilecek ve bu durum yazlık fiyatlarına da yansıyacak. Dikili kuzeyde Foça ile beraber, İzmir'in güneyinde yer alan Çeşme, Urla Seferihisar gibi turistik ilçelere alternatif oluşturabilir."