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Eski iş ortağı alacak yüzünden öldürdü

Eski iş ortağı alacak yüzünden öldürdü
Giriş Tarihi: 26.2.2020

İzmir'de eski iş ortağı tarafından vurulan adam hayatını kaybetti. Torbalı'da Taşkın Sert (36) dün sabah Ayrancılar İnönü Mahallesi'ndeki evinden çıktığı esnada Uğur Albayrak (29) ile karşılaştı. Uğur Albayrak yanında getirdiği ruhsatsız pompalı tüfek ile Sert'e iki el ateş etti. Albayrak, olay yerinden kaçtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Taşkın Sert, olay yerinde hayatını kaybetti. Albayrak ise evinde yakalandı.

ÖMER DUR

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