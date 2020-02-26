İzmir'de su kesintisi 26 Şubat Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 26 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İzmirliler su kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olabileceğini ve kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İşte İzmir su kesintisi ile ilgili merak edilenler...

ALİAĞA YENİŞAKRAN

26.02.2020 saat 09:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. BAYRAKLI ORG.NAFİZ GÜRMAN

26.02.2020 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.