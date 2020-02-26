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'de su kesintisi 26 Şubat Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 26 Şubat Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

26.02.2020, 10:17

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU su kesintisi detaylarını paylaştı. İzmirliler su kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olabileceğini ve kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İşte ile ilgili merak edilenler...

ALİAĞA YENİŞAKRAN
26.02.2020 saat 09:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI ORG.NAFİZ GÜRMAN
26.02.2020 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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