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Kalp krizinden ölen uzman onbasıya veda

Kalp krizinden ölen uzman onbasıya veda
Giriş Tarihi: 26.2.2020

İzmir'in Foça ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Yalçın (25) memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yalçın'ın 2 ay önce nikâh kıyıp, 3 ay sonra düğün yapmayı planladığı eşi Derya Yalçın cenazede gözyaşı döktü.

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