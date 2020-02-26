İzmir'in Foça ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Yalçın (25) memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yalçın'ın 2 ay önce nikâh kıyıp, 3 ay sonra düğün yapmayı planladığı eşi Derya Yalçın cenazede gözyaşı döktü.
Kalp krizinden ölen uzman onbasıya veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.