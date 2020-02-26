Kayıp kızlar İzmir’de çıktı

Isparta'da 6 gündür kendilerinden haber alınamayan lise öğrencisi 3 kız arkadaş polisin titiz çalışması sayesinde İzmir'de bulundu.

RESİMLERİ DAĞITILDI

Isparta'da 20 Şubat'ta aileleri tarafından haklarında kayıp ihbarında bulunulan Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 16 yaşındaki Gülizar Soy, Tuana Yıldız ve Buse Aydoğan'ın İzmir'de görüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Tüm MOBESE kameraları incelendi. Devriye gezen sivil ve resmi asayiş ekiplerine genç kızların resimleri dağıtıldı.

AİLESİ TEŞHİS ETTİ

Alarma geçen İzmir polisi kızları Konak Meydanı Kulesi yakınlarında buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen liseli kızlar işlemleri yapılmak üzere çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Üzerlerinden kimlik çıkmayan üç kız, yakınları tarafından whatsapp üzerinden teşhis edildi.



ANKARALI S.Y. BULUNDU

İzmir'in Konak ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, Anafartalar Caddesi üzerinde yürüyen iki şahsın durumundan şüphelendi. Şahısları durduran ekipler, kimlik sorgulaması yaptı. Sorgulama sonunda iki şahıstan birinin 18 Şubat tarihinde Ankara'da kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki genç kız S.Y. olduğu anlaşıldı. S.Y'nin yanında bulunan diğer şahsın ise S.Y. ile birlikte Ankara'dan gelen 17 yaşındaki B.S olduğu öğrenildi. B.S. gözaltına alındı.

FATİH ŞENDİL