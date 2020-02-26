Minik kalplerden Elazığ’a yardım

İzmir Konak'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı projeye katılan 16 okulun öğrencileri, Elazığ'daki depremzede kardeşleri için 385 koli insani yardım malzemesi topladı. Yardımlar, miniklerin yazdıkları mektuplarla gönderildi. Konak Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı, 'Öğrenciden öğrenciye uzatılan el' projesine gönüllü olarak katılan 16 okulun öğrencileri, merkez üssü Elazığ Sivrice olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8'lik depremden etkilenen öğrenci kardeşleri için yardım eli uzattı.