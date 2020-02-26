  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Oyun oynarken hastaneyi yaktılar

Oyun oynarken hastaneyi yaktılar

Oyun oynarken hastaneyi yaktılar
Giriş Tarihi: 26.2.2020

İzmir Tire'de, boş hastane binasında çıkan yangın panik yarattı. Uzun yıllardır atıl şekilde duran eski SSK hastanesinde oyun oynayan çocukların çıkardığı öne sürülen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

NADİR UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oyun oynarken hastaneyi yaktılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN