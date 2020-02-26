İzmir Tire'de, boş hastane binasında çıkan yangın panik yarattı. Uzun yıllardır atıl şekilde duran eski SSK hastanesinde oyun oynayan çocukların çıkardığı öne sürülen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
NADİR UYSAL
Oyun oynarken hastaneyi yaktılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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