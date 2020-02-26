Traktörle otomobil kafa kafaya çarpıştı

İzmir'in Dikili ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İzmir-Dikili karayolunun Çandarlı Mavi Kent mevkisinde, Hakan Pars idaresindeki otomobil ile H.D. yönetimindeki traktör çarpıştı. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Hakan Pars'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü H.D, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
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