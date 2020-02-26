Uluslararası silah kaçakçısı çıktı!

İzmir'de terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Abdurrahman Güleli'nin uluslararası silah kaçakçılığı yapan şebeke ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

CEPHANELİK BULUNDU

Evinde toprağa gömülü adeta bir cephanelik bulunan ve kardeşi adına düzenlenen sahte kimlikle ele geçirilen Abdurrahman Güleli'nin bağlantıları, en son GSM kayıtları ve yakınları ile görüşmeler mercek altına alınırken, zanlının sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Terör örgütü HTŞ üyesi Abdurrahman Güleli'nin kardeşi Mustafa Güleli'nin Konak İsmet Paşa Mahallesi'ndeki evinde saklandığı ihbarının alınmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlenmişti. Güleli, kardeşine ait aracı kullanırken kıskıvrak yakalanırken, kardeşinin evine düzenlenen baskında evin bahçesinde toprağa gömülü vaziyette bidon içinde 24 tabanca, av tüfeği, çok sayıda ve değişik ebatlarda mermi ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri devam eden, tüm GSM kayıtları da mercek altına alınan Güleli'nin kardeşinin de ifadesine başvuracağı öğrenildi.



Kardeşi adına düzenlenen sahte kimlikle ele geçirilen Abdurrahman Güleli'nin evinde adeta toprağa gömülü bir cephanelik bulundu.

ŞENOL KANTÜRK