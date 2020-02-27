CHP’li başkandan ‘enginarlı’ intikam

Karaburun'da adı sık sık skandallarla gündeme gelen CHP'li Belediye Başkanı İlknur Girgin Erdoğan, akrabalarını işe yerleştirmesiyle ilgili Whatsapp paylaşımı yapan AK Parti Karaburun Gençlik Kolları Başkanı İrfan Kaya'dan ilçe meydanında satışını yaptığı enginar ve limonlara zabıta aracılığıyla el koyarak intikam aldı.



İddiaya göre AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, geçtiğimiz günlerde CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ın belediyede işe yerleştirdiği akrabalarıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. İrfan Kaya da, bu tweetleri Whatsapp'ta üyesi olduğu grupta paylaştı.

ZABITA GÖNDERİP EL KOYDU

Bu gelişmenin aktarıldığı Erdoğan ise, sinirlendiği Kaya'nın bahçesinde yetiştirdikleri limon ve enginarları satmak için ilçe meydanına gelmesi üzerine zabıta ekiplerini gönderip 29 adet enginarına ve 2-3 kilogram limonuna 'seyyar satış' yaptığı gerekçesiyle el koydurdu. Belediye Encümenin de Kaya'ya uygulanacak para cezası tutarını önümüzdeki günlerde belirleyeceği ifade edildi.





Erdoğan'ın bu tür uygulamaları nedeniyle ilçede büyük gerginlikler yaşandığını söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, "Anlaşılan o ki tweette yazılanlar Başkan'ı çok rahatsız etmiş" diye konuştu. Olaya tepki gösteren Kaya da, Belediye Başkanının kendisine 'topuklu efe' imajı çizmeye çalıştığını ifade ederek, "Biz Karaburun'a sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.





AK Parti Karaburun Gençlik Kolları Başkanı İrfan Kaya'nın ilçe meydanında sattığı enginar ve limonlara zabıta el koydu.

ERHAN GÜLENÇ