Cinayete 10 yıl hapis verilmesine isyan

İzmir Narlıdere’de borç yüzünden çıkan tartışma sonucu Nebican Samancı’yı silahla vurarak öldüren Tolga Pala 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı az bulan Samancı’nın ailesi, “Bu kararla acımız ikiye katlandı, karara itiraz edeceğiz” dedi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, borç verme nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada göğsünden vurularak öldürülen Nebican Samancı'nın (24) katil zanlısı Tolga Pala 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken ruhsatsız tabanca bulundurma suçundan aldığı hapis cezası ise para cezasına çevrilerek 24 eşit taksitte ödenmesine karar verildi. Öldürülen Nebican Samancı'nın kardeşi Murat Samancı verilen cezanın az olmasının acılarını iki katına çıkardığını söyledi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Cinayet 4 Temmuz'da İzmir Narlıdere'de yaşanmıştı. Borç verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada göğsünden vurulan Nebican Samancı (24) kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ölmüştü. Nebican Samancı'yı tabanca ile vurduktan sonra teslim olan Tolga Pala (34), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Tolga Pala, emniyette verdiği ifadede, tefecilik yaptığını ileri sürdürüğü Nebican Samancı'dan borç para aldığını, olay günü Samancı'nın kendisini sokakta darp ettiği, Samancı'dan kaçıp evine gitmeye çalıştığını, fakat kendisini takip eden Samancı ile tartıştıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ile Samancı'yı vurduğunu ve olay sonrası teslim olduğunu söylemişti.



Nebican Samancı- Tolga Pala

TEFECİLİK YAPIYORDU İDDİASI

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'deki duruşmada katil zanlısı Tolga Pala, cinayet suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, ruhsatsız silah bulundurmak ve kullanmaktan aldığı cezanın ise günlük 25 liradan hesaplanarak 24 eşit taksitte ödenmesine karar verildi.

ACIMIZ DAHA DA BÜYÜDÜ

Kardeşinin katiline verilen 10 yıl hapis cezasının çok az olduğunu belirten Murat Samancı ise karara, "Bir canın değeri 10 yıl mı? Bu kadar az ceza acımızı ikiye katladı. Ayrıca verilen diğer cezanın da paraya çevrilip 24 eşit takside bölünmesini de haksız buluyoruz. Karara itiraz edeceğiz. Apar topar verilen bu karar oldukça şaşırtıcı ve düşündürücü" dedi.

FATİH ŞENDİL