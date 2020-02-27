İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi

İzmir'de su kesintisi ne zaman sona erecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? soruları merakla araştırılıyor. İzmirliler su kesintisi detaylarını araştırırken İZSU bugünün su kesintilerini paylaştı. Paylaşıma göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte 27 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

ALİAĞA YENİŞAKRAN

27.02.2020 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA ERGENE

27.02.2020 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.