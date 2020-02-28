Her adımı sevinç gözyaşı!

İzmirli Sayhan 15 yaşında düşüp beyin kanaması geçirdi. Anne Gaye Dağdelen’e “Oğlunu al ve eve götür. Bundan sonra sadece gözleri hareket edecek” dediler. 10 sene boyunca çabasından vazgeçmeyen Dağdelen, sonunda Sayhan’ın yeniden yürüdüğünü görmenin mutluluğunu yaşadı.

İzmir'de, 2010 yılında yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçiren ve bu süreçte yürüyemeyen, konuşma güçlüğü çeken 25 yaşındaki Sayhan Gençer, rehabilitasyon süreci ve annesinin de desteğiyle adım atmaya başladı. Anne Gaye Dağdelen, "Attığı her adımda mutluluk gözyaşları döküyorum" dedi.

YANINDAN HİÇ AYRILMADI

Annesi ile Buca'da yaşayan Sayhan Gençer, 2010 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından çok sayıda operasyon geçiren Gençer ve yaşamını yatağa bağımlı sürdürmeye başladı. Konuşma güçlüğü de çeken evladının iyileşip zor günleri atlatması için yanından hiç ayrılmayan anne Gaye Gençer, iş yerini de kapatarak tüm yaşamını ona adadı. Geçen sürede ekonomik zorluklar yaşamaya başlayan anne, oğlunun tedavi masraflarını karşılayabilmek için 2 yıl önce "Gaye'nin Mutfağı" adlı sosyal medya hesabı aracılığıyla memleketi Hatay'ın yemeklerini yaparak satmaya başladı. Dağdelen, 3 yıl önce de oğlunu Balçova Termal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Sayhan Gençer, uzun süren tedavinin ardından nihayet dengede durup 10 sene sonra ilk adımını attı.

"BERABER BAŞARDIK"

Konuşma güçlüğü çeken Sayhan Gençer, annesiyle aralarında geliştirdikleri özel bir işaret diliyle anlaşıyor. Güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla çevresine neşe katan Sayhan Gençer, hayranı olduğu Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın logosunun bulunduğu küpesini kulağından çıkarmıyor. Oğlunun hayattaki tek dayanağı olduğunu, onu yaşatmak için yıllardır bir an bile yorulmadan mücadele ettiğini söyleyen Gaye Gençer, "Onu bana verdiklerinde bitkisel hayattaydı. 'Oğlunu bu şekilde eve al götür. Hayatını yatağa bağlı bir şekilde sürdürecek. Sadece gözleri hareket edecek' dediler. Umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Başardığımız her şeyi de beraber başardık" dedi.



Gaye Dağdelen, oğlunun tedavi masraflarını evinde yaptığı Hatay lezzetlerini satarak karşılıyor.



AĞRILARI DA AZALDI

Fizyoterapist Ömür Koçyiğit de "Sayhan tedavi sonucunda destekle de olsa adım atıp, vücut dengesini korumaya başladı. Düşmeleri ve vücudundaki ağrıları azaldı. Onun tek başına adım atacağına inanıyorum" dedi.