İmece usulü nikah

Maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemeyen Kemalpaşalı Begüm ve Şanlıurfalı Mehmet Tıraş çiftinin nikahı Bornova Belediyesi ile çeşitli kurum ve kişilerin desteğiyle kıyıldı. Bayraklı Fuat Edip Baksi Mahallesi'nde köhne bir evde yaşayan çiftin 5 ay önce Nisanur adında bir de kızları oldu. Ancak oto yıkamacı olan Mehmet bir türlü iş bulamıyordu. Bir gün konudan haberdar olan Bornova Belediyesi Başkanı Mustafa İduğ, evlenmek isteyen gençlere verdiği destek sözü kapsamında çifti evlendirmeye karar verdi. Birçok kurum ve kişi desteğini esirgemedi. Öyle bir nikah oldu ki çift, kendilerini kimsesiz hissettikleri anda yanlarında koca bir gönüllü ordusu buldu.

Gelin arabası Bornova Belediyesi

İŞ DE BULUNURSA TAMAM

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ nikahı kıymakla kalmadı kokteylden sonra makam aracını gelin arabasına çevirdi ve direksiyonun başına geçti. Muratlarına eren çiftin artık tek sorunu Mehmet Tıraş'ın kalıcı bir iş bulması. Kızının pek çok ihtiyacını karşılayamadığını söyleyen Mehmet Tıraş, "Ona iyi bir gelecek sunmak işitiyorum ama bundan önce temel ihtiyaçlarını karşılamam gerekiyor. Bunun için de düzenli iş bulmam şart. Hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER