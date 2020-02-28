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Komşu kurşunu

Komşu kurşunu
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Kiraz’da yaşayan , tartıştığı komşusu ’e 5 kurşun sıktı. Pınar gözaltına alınırken Öz’ün durumu ciddi.

İzmir'de Turgut Pınar (57) 49 yaşındaki komşusu Ali Öz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Pınar, Öz'ü silahla 5 el ateş ederek yaraladı. Öz'ün durumu ciddiyetini koruyor. Olay, Kiraz ilçesi Haliller Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Pınar ve Ali Öz arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

GÖZALTINA ALINDI
Kavga sırasında Turgut Pınar tartıştığı komşusu Ali Öz'ü silahla 5 el ateş ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Ali Öz'ü Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise Turgut Pınar'ı ifadesi alınmak üzere gözaltına aldı. Yaralı Öz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.


Ali Öz


Turgut Pınar


Seval KONURALP

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