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şehidi 'a annesinden acı veda

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'a annesinden acı veda

29.02.2020, 15:43

’de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan , ’in Gaziemir ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz gün ’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen 33 askerden biri olan 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alparslan için Gaziemir ilçesi Şehitleri Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesinin vedası yürek burktu.

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23) İzmir'in Gaziemir ilçesinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan için memleketi İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde, askeri tören düzenlendi.



Acılı anne Latifa Alpaslan ile şehidin kız kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından bir süre tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenazesi, tekbir getirilerek, Konak ilçesine bağlı Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

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