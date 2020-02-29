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’de kar yağışı

İzmir’de kar yağışı

29.02.2020, 09:33 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020,10:25

’in Bergama ve Kınık ilçelerinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Bazı bölgeler kaplandı. Ekipler ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. İzmir'deki kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçesinde yaşayanlar sabah beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı, Kınık'ın yüksek kesimlerinde bulunan mahalleler ile Bergama'nın Kozak Yaylası bölgesini beyaza bürüdü. Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçları ile önlem aldı.

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