İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

Son dakika haberi... İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edilmişti. İzmir Denizcilik AŞ'den son dakika açıklaması geldi. İptal edilen vapur seferlerinin yeniden başlatıldığı bildirildi.

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri tekrar yapılmaya başlandı.

İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 08.45'den itibaren iptal edilen tüm vapur seferlerinin saat 12.00 itibarıyla tekrar başladığı belirtildi.