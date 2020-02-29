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Ormanlık alandan atılan şişe, seyir halindeki otomobilin camını patlattı

Ormanlık alandan atılan şişe, seyir halindeki otomobilin camını patlattı

29.02.2020, 09:43

'de, ormanlık alandan yola atılan cam şişe, seyir halindeki hafif ticari aracın ön camına isabet etti. Trafiğin yoğun olduğu saatte şişenin araca isabet ettiği anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

'de, ormanlık alandan yola atılan cam şişe, seyir halindeki hafif ticari aracın ön camına isabet etti. Trafiğin yoğun olduğu saatte şişenin araca isabet ettiği anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

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