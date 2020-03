Baba ile ilk ve son buluşma

Bornova’da geçtiğimiz yıl, kocası Turgay Çelik tarafından öldürülmeden 5 gün önce 16 yıldır görmediği babasıyla buluşan Seda Çelik, o gün babasını ilk ve son kez gördüğünü bilmiyordu

İzmir'de yaşayan Abdullah Küçükyaylalı, 1974 yılında Emine Arapgirli ile evlendi. Emine Arapgirli'nin 3 çocuğu vardı. Bir de çiftin evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya geldi. Adını Seda koydular. Seda çok iyi huylu ve çalışkan bir çocuktu. Genç kız olduğunda annesinin 'bu çocukla evlen' dediği Turgay'ın sonu olacağını nereden bilecekti ki.

ANNESİ ISRAR EDİYORDU

Seda Turgay'la evlenmek istemediğini defalarca söylese de annesi ısrarcıydı. Turgay, gönül rızasını almadığı Seda'yı kaçırınca evlilik de kaçınılmaz olmuştu. İki çocuğu oldu çiftin. Ancak Seda'nın korktuğu başına gelmişti. Turgay onu sudan bahanelerle dövmeye başladığında yengesi Sibel Yağmur'un yanına koşmuş, "Bu adam beni dövüyor, boşanacağım" demişti. Turgay'a ayrılmak istediğini söylediğinde ise yine şiddet görmüştü. Defalarca ayrıldı Turgay'dan. Her ayrılışında yengesinin evine gidiyordu. Seda'nın tutunacak pek bir dalı da yoktu. Annesini 9 ay önce kaybetmişti. Babası Abdullah Küçükyaylalı ise annesiyle boşandıktan sonra cezaevine girmişti ve ailesinin telkinleri nedeniyle Seda onunla da görüşmüyordu. Yapayalnızdı bu hayatta. Sadece yengesiyle görüşüyor, ne derdi olsa ona koşuyor, onunla paylaşıyordu.

ÇOCUKLARI İÇİN DÖNÜYORDU

Ancak ne yaparsa yapsın evinden de uzakta kalamıyordu. Kocasıyla her tartışmasında evi terk etse de çocukları için geri dönmek zorunda kalıyordu. Her dönüşünde yine dayak yiyor ve yeniden pişman oluyordu Seda. Bir gün işyerinde mesaiye kaldığı için bile dayak yemişti. İşte yine bu terk edişlerinden birinde yengesi ona dedi ki, "Baban seninle görüşmek istiyor. Babanla yeniden bir araya gel. Biz senin her zaman arkandayız ama arkanda bir baban olur. Turgay'a karşı seni korur." Seda yengesinin de telkinleriyle babasıyla buluşmayı kabul etti. 2019 yılının Kasım ayında, 16 yıldır yüzünü bile görmediği babası Abdullah Küçükyaylalı ile buluştu ve o gün babası hakkında yıllarca söylenenlerin gerçek olmadığı anladı.

BABASINI KÖTÜ BİLİYORDU

Babası kendisine yıllarca kötülenmişti. "Baban hapisten çıkınca seni öldürecek" diyerek Seda'ya korku ve kin dolu yıllar yaşatmışlardı. Ama karşısında gördüğü adam o kötü adam değildi. İyi bir babası vardı. Babasına yaşadığı korkunç evliliği anlatıp boşanmak istediğini söyledi.

YEPYENİ BİR HAYAT HAYALİ

Hayat onları bir yerlere sürüklemişti ama artık babasıyla yeni bir hayat kuracaktı. Turgay'dan boşanacaktı ve babası artık hep onun yanında olacaktı. Çok mutluydu. Baba-kız bir daha buluşmak üzere sözleşti ve birbirlerine sarıldıktan sonra ayrıldı. Turgay'a son kez boşanmak istediğini söyledi. Nasıl olduysa Turgay bu sefer itiraz etmemişti. Çocuklardan biri Seda'nın diğeri de Turgay'ın yanında kaldı. Boşanma davasının ardından iki çocuğu da kendisine verilirdi muhtemelen.

'ÇOCUĞUN HASTALANDI'

Çocukları ve babasıyla planladığı yeni hayatının hayalini kurarken Turgay'la birlikte kalan çocuğunun hastalandığı haberi geldi Seda'ya. 2 aydır yanında kaldığı yengesine, hasta çocuğunu görmek için Turgay'ın yanına gideceğini söyleyerek ayrıldı evden. 11 Kasım 2019 günü Turgay'ın korkunç tuzağına çekildiğini bilmeden geri döndü terk ettiği Bornova'daki evine. Eve geldiğinde Turgay onu kapının önünde bekliyordu. Eve girmek isteyen Seda'ya izin vermedi.

ACIMADAN TETİĞE BASTI

Kapının önündeki tartışma büyüdü. Turgay, eve girmeye çalışan Seda'ya pompalı tüfeğini çekerek karşılık verdi. Ve hiç acımadan bastı tetiğe. İki çocuğunun annesi Seda'yı öldürdü. Olayın ardından kaçan Turgay kısa sürede yakalanıp tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Geride annesiz iki çocuk ve yıllar sonra bulduğu bir baba kalmıştı. O baba şimdi Seda'nın katilinin en ağır cezayı almasını istiyor. Ve diyor ki "Cuma günü çocuklarını alıp gelecekti. Ben de ilk kez torunlarımı görecektim. Fakat o gün kendisine hiç ulaşamadık ve kızımı beklerken cenazesi geldi. Ben kızımı geç buldum, çabuk kaybettim. Bari torunlarıma bu saatten sonra dedelik yapayım



'KİMSEYE GÜVENIM KALMADI'

Seda Çelik'in üvey kardeşi Seher Yazıl'ın, Turgay Çelik'e avukat tuttuğu iddiaları hakkında da konuşan acılı baba, böyle bir duruma inanmak istemediğini söyledi. Küçükyaylalı, "Üvey kardeşinin avukat tutup tutmadığını bilmiyorum. Eğer böyle bir şey varsa yanlış yapmışlardır. Zaten kendileriyle görüşmüyorum. Ben ona 15 yaşına kadar babalık yaptım. Seda ile aynı anneden doğdular. Artık kimseye güvenmiyorum. Seda ölümünün ardından mezarlıktan ayrıldıktan sonra bir daha da gelmediler" dedi.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER