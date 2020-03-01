Ege’de kar ve fırtına baskını

İzmir ve Ege Bölgesi önceki geceden itibaren kar ve fırtınaya teslim oldu. Kar bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluşurken, kıyı bölgelerde fırtına teknelerin zarar görmesine yol açtı, hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar sayesinde vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Kınık'ın yüksek kesimlerindeki mahalleler ile Bergama'nın Kozak Yaylası'nda evlerin çatıları, park halindeki araçlar ve ağaçların dalları karla kaplandı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla önlem aldı.

KULA'DA YOL ÇALIŞMASI

Manisa'nın Kula ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı sebebiyle emniyet güçleri ile karayolları ekipleri önlem aldı. Karayolu üzerinde 4 küreme aracı ile kar küreme çalışmaları yapan karayolları ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için de gerekli tedbirleri aldı. Türkiye'nin en önemli ulaşım yollarından İzmir- Ankara D300 karayolunda kar sağanağı yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, Kula'ya bağlı Kavacık mahallesi ile Kovukdere mevkileri arasında etkisini gösterdi. Yer yer 10 santimetreye kadar ulaşan kar yağışında, İzmir 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Uşak 25. Şube Şefliği Gökçeören Bakımevi personelleri trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için önlem adlı. Gökçeören Bakımevi ekip başı Akın Topal, seyahat eden vatandaşların yağışlı bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TAVAS'TA BEYAZ ÖRTÜ

Denizli'de kent genelinde başlayan yağmur Tavas ilçesinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe güne kar yağışıyla uyanırken, yer yer kar kalınlığı 5 santimetreye kadar çıktı. Kar yağışından dolayı Denizli-Muğla karayolunun bazı kesimlerinde yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına en fazla sevinenler ise çocuklar oldu. Sokakların beyaz örtüyle kaplandığını gören çocuklar soluğu dışarıda alıp kar topu oynadı. İlçede sıcaklık 2 dereceye kadar düştü.