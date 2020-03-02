Çekici terörü!

Buca’da aracını yol kenarına bırakan vatandaş, çekilen araç için ceza ödeyip otoparka gittiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. 120 bin liralık lüks cipin ön tamponu korkunç haldeydi. 20 bin liralık hasarı kimin karşılaşacağına artık mahkeme karar verecek.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Yunus Çakmak'ın yol kenarına kısa süreliğine park ettiği aracında 20 bin liralık maddi hasar oluştu. Çakmak, acil işi çıktığı için aracını Koşuyolu Caddesi'ne park edip, babasına aracını bulunduğu yerden alması istedi. BABANIN ŞOKU

Adrese giden baba Kemal Çakmak, aracın çekildiğini öğrenince trafik otoparkına gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. 120 bin liralık lüks cipin ön tamponunun kopmuş, ön panjurunun kırılmış ve farlarının da neredeyse yerinden çıkmak üzere olduğunu gören Çakmak, avukatı Birkan Sonkaya aracılığıyla İzmir Trafik Vakfı'na dava açtı.

'YAN SANAYİ TAK'

Otopark yetkililerinin önce hasarı karşılamayı kabul ettiğini, tamir bedeli yüksek çıkınca da 'Gidin mahkemeye verin' dediğini söyleyen Çakmak, "Tamirci 20 bin lira gibi bir masraf çıkardı. Otopark yetkilileri de bana, 'Orijinal parça kullanmasın, yan sanayi taksın' dediler. Ben de, 'Aracımız orijinaldi neden yan sanayi ürün kullanayım' diyerek kabul etmedim. Ceza ödediğim yetmedi, bir de tamir ücretini karşılayıp mahkemelik oldum" diye konuştu.





Kemal Çakmak, "Hiç hak etmediğimiz bir durumun içindeyiz. Bu süreçte maddi manevi yıprandık" dedi.

DEĞERİNDEN DE KAYBETTİ

İzmir Trafik Vakfı'nın her ne kadar amme hizmeti yapıyor olsa da, otoparkında ağır bir ihmalin söz konusu olduğunu belirten avukat Birkan Sonkaya, "Müvekkilimin aracı için 20 bin liralık tamir masrafı çıkartıldı. Tamirden sonra orijinal aracı artık hasar kayıtlı olacağı için yaklaşık 5 bin liralık da değer kaybı söz konusu" dedi.

METİN BURMALI