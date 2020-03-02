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Çevre kirliliğine çözüm buldular

Çevre kirliliğine çözüm buldular
Giriş Tarihi: 2.3.2020

Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Robotik ve Kodlama Takımı, RoboKod High- Five, 'Şehri Şekillendir' temasında, çevre kirliliğinden kaynaklanan sorunlara çözüm üretti. Öğrenciler, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İzmir'deki yerel turnuvada şampiyonluk ödülünü aldı. Karşıyaka Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, 14-15 Mart Fuar İzmir'deki Ulusal Turnuvada Karşıyaka'yı temsil edecek öğrenci ve eğitimcileri tebrik etti.

TOLGA TEKİN

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