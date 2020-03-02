Hırsız müşteriler yüzünden hapse girdi

İzmir'de 28 yıldır taksicilik yapan 5 çocuk babası Mihdi Yedikardeş (51), aracına müşteri olarak aldığı iki hırsız yüzünden tutuklandı. Cezaevinde 56 gün kaldıktan sonra beraat eden Yedikardeş, haksız yere cezaevinde yattığı için sadece 3 bin lira tazminat alabildi. Olaydan sonra taksiciliği bırakan, hayatı da alt üst olan Yedikardeş, "Ben yandım, başka arkadaşlar daha dikkatli olsun, yanmasın" dedi. Yaklaşık iki yıl önce meydana gelen olayda Yedikardeş, Alsancak'taki durağında müşteri beklerken Hasan K. evlerinin önünde annesinin birkaç eşyasının olduğunu, onları alıp Eşrefpaşa semtine gideceklerini söyledi.

POLİS ÖNCE ONU BULDU

Hasan K.'nın belirttiği adrese giden Yedikardeş, burada evin önünde bekleyen Tolunay Ç. ile televizyon ve eşyaları bagaja yükledi. İkili Eşrefpaşa'da indi. Kısa süre sonra ihbar alan polis, hırsızlığa karıştığı tespit edilen taksinin plakasından Mihdi Yedikardeş'e ulaştı. Yedikardeş de iki zanlıyı indirdiği adresi gösterip yakalattı ama onlarla cezaevine konuldu. "Bu olay başıma geldiği güne kadar karakolun önünden bile geçmemiştim" diyen Yedikardeş, hem kendisinin hem de ailesinin maddi manevi çok yıprandığını söyledi. Avukat Ahmet Şeref Uyanık ise, "Mihdi Bey'in zararını gidermek amacı ile dava açtık ancak kayıpları göz önüne alındığında sonuç umduğumuz gibi olmadı" dedi.

METİN BURMALI