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'de su kesintisi 2 Mart Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 2 Mart Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

02.03.2020, 11:12

'de bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. İzmirli vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini merakla araştırıyor. İZSU 2 Mart Pazartesi tarihli detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ
02.03.2020 saat 09:45 ile 14:45 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI OSMANGAZİ
02.03.2020 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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