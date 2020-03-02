İzmir'de su kesintisi 2 Mart Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. İzmirli vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini merakla araştırıyor. İZSU 2 Mart Pazartesi tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ

02.03.2020 saat 09:45 ile 14:45 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. BAYRAKLI OSMANGAZİ

02.03.2020 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.