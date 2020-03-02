Ses sistemi hırsızları yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, plajda bulunan 70 bin TL'lik ses sistemini çalan 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Güvenlik kamera kayıtlarını ve olay yerindeki delilleri değerlendiren ekipler, şüphelilerin H.G. (44), V.İ. (29) ve T.D. (28) olduğunu belirledi. Tespitlerin ardından operasyon düzenleyen ekipler, çalınan ses sistemi ile birlikte şüphelileri gözaltına aldı. Çıkarıldıkları mahkemede pişman olduklarını ve zararı karşılayacaklarını söyleyen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.