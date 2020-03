Şiddet mağduruydu ‘hayata yeniden başla’dı

20 yıl önce yaptığı evlilikte 6 yıl boyunca şiddet gören Nazlı Baç, ayrıldıktan sonra kişisel gelişim ve yaşam koçluğu eğitimleri aldı. İçindeki gücü keşfeden Baç, yazdığı ‘Hayata Yeniden Başla’ kitabıyla kadınlara deneyimlerini aktardı.

İzmir'de 20 yıl önce yaptığı evlilikte hem fiziksel hem psikolojik şiddet gören Nazlı Baç, hayatını değiştirmeye karar verdi. Kişisel gelişime odaklanan Baç, aldığı eğitimin ardından hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaşam koçluğu, kişisel gelişim uzmanlığı ve yazarlık yapan Baç, yazdığı 'Hayata Yeniden Başla' adlı kitabıyla hem-cinslerine deneyimlerini aktarmaya karar verdi. Baç, "Hayatını değiş-tirmek isteyen kadınlar içine dönsün ve hiçbir şeyi ertelemesin" dedi.

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

20 yıl önce mağaza sorumlusu olarak çalışan Nazlı Baç, tanıştığı holding yöneticisiyle evlendi. Evli kaldığı 6 yıl boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet gören Baç, ayrıldıktan sonra İzmir'de bir iç giyim firması kurdu ama şirketin batmasıyla bir yıkım daha yaşadı. Tüm sorunlara karşı pes etmeyen Baç, kişisel gelişime odaklan-dı. Bir süre eğitim alan Baç, yaşam koçluğunun yanı sıra, eğitmenlik, sunuculuk ve yazar-lık yapmaya başladı. 40 yaşında ikin-ci hayata başladığını söyleyen Baç, ilk kitabı 'Hayata Yeniden Başla'nın basım sürecinde olduğunu ve yakla-şık 15 gün içinde okurlarıyla bulu-şacağını belirtti. Baç, kişisel gelişim, kuantum ve insanların hayallerine hiç uzak olmadığını anlatıyor.

'GÜÇ KENDİ İÇİNİZDE'

Her kadının güçlü olduğunu ve istediği her şeyi yapabileceğini vur-gulayan Nazlı Baç, hemcinslerine seslenerek şunları söyledi: "Hare-kete geç, lütfen geç kalma. Paraya yada arkanda birine ihtiyacın yok. Kendi içindeki güçle çıkabilirsin ortaya. Kanserli hastalarla çalışıyo-rum. Onların iyileştiğini görmek ina-nılmaz. Bir kadını değiştirdiğimde kelebek etkisiyle diğerleri de değiş-meye başlıyor." Baç, 2020'nin son aylarında basılmasını planladığı ikin-ci kitabında ise hem kendi hikayesin-den hem de danışanlarının mucizele-rinden kesitler sunacak.



'HEP BİR YOL VARDIR'

Kadınlara hayallerine nasıl ulaşabileceklerini anlatan Baç, "Tüm zorlukların karşısında dimdik durabiliriz. Şikayet ediyoruz. Ama aynı noktada kalmaya devam ediyoruz. Her zaman bir çıkış yolu vardır. İçinize dönün ve hiçbir şeyi ertelemeyin. Bütün kadınlar istediğini başarabilir" diye konuştu.